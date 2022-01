PiS boi się zmiany nazw ulic "świętych" i "zasłużonych"? Znaleźli na to sposób

Zakaz zmiany nazw ulic, placów, skwerów czy parków, który obowiązywałby wstecz, to nowy projekt ustawy posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Chcemy zabezpieczyć pamięć o najważniejszych dla Polski osobach i wydarzeniach przed szalonymi pomysłami Platformy Obywatelskiej - mówi Radiu ZET poseł PiS Jarosław Krajewski. - To ordynarny skok na wolność słowa i kompetencje samorządów - uważa warszawska radna Nowej Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Projekt PiS właśnie wpłynął do Sejmu. PiS chce zakazu zmiany nazw tych ulic, placów oraz innych obiektów, których patroni zasłużyli się dla polskiej historii, życia gospodarczego czy sztuki. - Ta ustawa to odpowiedź na irracjonalną politykę władz Warszawy i Platformy Obywatelskiej - mówi Radiu ZET poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski.

PiS za zakazem zmiany nazw ulic i placów. "Chcemy zabezpieczyć pamięć"

- Najistotniejszym elementem jest uhonorowanie w przestrzeni publicznej najważniejszych polityków, którzy przed ponad stu laty przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreśla Krajewski. - Chcemy zabezpieczyć pamięć o najważniejszych dla Polski osobach i wydarzeniach przed szalonymi pomysłami Platformy Obywatelskiej - dodaje.

Pytany, czy chodzi o chęć zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet, odpowiada: - Wiem, że wśród radnych Warszawy z PO pojawia się taki postulat, żeby zlikwidować Rondo Dmowskiego, to jest kwestia określenia pewnych świętości związanych z naszą historią.

Przypomnijmy, w grudniu Rada Warszawy przyjęła petycję ws. przemianowania ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Decyzja nie spodobała się radnym PiS, którzy powtarzali, że Roman Dmowski jest jednym z ojców polskiej niepodległości. - Władze miasta, w tym Rada Warszawy, w kontekście tego symbolicznego centralnego ronda muszą opowiedzieć się po stronie wartości w przestrzeni miasta. Po jednej stronie mamy prawa kobiet, prawa człowieka. Po drugiej - nacjonalizm i ksenofobię - mówiła Diduszko-Zyglewska, cytowana na łamach "Gazety Stołecznej".

Dmowski, Jan Paweł II, Kaczyński

Jak zauważa "Wyborcza", projekt PiS staje w obronie nazwy „Ojca Niepodległości w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej", czyli Romana Dmowskiego. Jednak to nie wszystko. Zakazem zmiany nazwy objęta byłaby także „osoba ogłoszona świętą lub błogosławioną przez Kościół katolicki lub inny kościół chrześcijański". "To ewidentna próba wyprzedzeniowego zablokowania inicjatyw zmierzających do usunięcia nazw ulic, którym patronuje papież Jan Paweł II, ogłoszony świętym w 2014 r." - czytamy.

Gazeta zwraca także uwagę na kategorię „inne osoby zasłużone dla budowania i umacniania Państwa Polskiego, tożsamości Narodu Polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa, m.in. w związku z udziałem w walce o niepodległość, ale także poprzez dorobek artystyczny, naukowy lub działalność społeczną albo zaangażowanie w rozwój gospodarczy Państwa Polskiego". Tu miałoby chodzić o uniemożliwienie zakazu zmian ulic, którym patronuje Lech Kaczyński.

Ustawa miałaby wejść w życie z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2022 r. Według projektu wszystkie zmiany nazw dokonane później zostałyby uznane za nieważne. – Śmieję się. To jest ordynarny skok na wolność słowa i kompetencje samorządów. Próba ustawowego odebrania tych kompetencji to kolejny krok w kierunku przeobrażenia polskiej demokracji w autorytaryzm. Mam nadzieję, że pozostanie to brunatnym snem autorów projektu – komentuje pomysł PiS warszawska radna Nowej Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska w "Gazecie Stołecznej".

RadioZET.pl/Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"