PiS chce zmienić Konstytucję. „Premier zaproponuje pakiet”

Wojna w Ukrainie doprowadziła do błyskawicznego uchwalenia ustawy o ochronie ojczyzny, mającej zwiększyć liczebność polskiej armii i skokowo zwiększyć nakłady na obronność. Rząd PiS chce iść za ciosem i wprowadzić pakiet rozwiązań prawnych odpowiadających na sytuację w Ukrainie, który wymagać będzie zmian w Konstytucji.

- W sytuacji, w której Rosja grozi atakiem na inne kraje Unii Europejskiej, na Polskę, na kraje bałtyckie, polskim obowiązkiem jest przygotowanie armii do takiego ataku. Proponujemy wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię - stwierdził Piotr Müller.

Rząd chce zmian w Konstytucji. Powodem wojna w Ukrainie

- Przed chwilą premier Mateusz Morawiecki przedstawił kilka punktów, które są przedmiotem dzisiejszej dyskusji na posiedzeniu, która odbywa się w Kancelarii Premiera i dotyczą kwestii, które wymagałyby dla ich wdrożenia zmiany konstytucji - przekazał Müller po spotkaniu szefa rządu z liderami ugrupowań parlamentarnych.

- W sytuacji, w której Rosja grozi bezpośrednim atakiem na inne kraje UE, a w perspektywie również na Polskę, na kraje bałtyckie, które do tej pory cieszyły się wolnością i bezpieczeństwem, polskim obowiązkiem jest przygotowanie polskiej armii w błyskawicznym tempie do możliwości takiego ataku - stwierdził rzecznik rządu.

- Dlatego proponujemy, aby z reguł finansowych wyłączyć finansowanie kwestii związanych z armią. Polska armia musi być w błyskawiczny sposób doposażona na najwyższym poziomie. Dlatego jedną z propozycji zmian w konstytucji będzie wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, na zbrojenia, po to, by się przygotować na potencjalny atak Federacji Rosyjskiej - poinformował Müller.

Drugą kwestią, która wymagać będzie zmiany Konstytucji jest propozycja, która pozwala na to, by na terenie Polski „konfiskować majątki oligarchów rosyjskich, konfiskować wszystkie majątki podmiotów, osób prywatnych, które są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskie, w szczególności tych, które zostały objęte sankcjami ze strony Unii Europejskiej, które są elementem sankcji międzynarodowych”.

- Trzecim elementem - być może niewymagającym zmiany Konstytucji - jest kwestia wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji - podsumował Müller.

Nie znane są jeszcze reakcje ugrupowań opozycyjnych na propozycję premiera Morawieckiego. Wcześniej politycy wielokrotnie wskazywali na praktykę umieszczania w zmienianych ustawach „wrzutek” - tak było chociażby z ustawą o pomocy uchodźcom, wraz z którą PiS próbował przeforsować przepisy dające bezkarność za niezgodne z prawem działania podczas pandemii.

