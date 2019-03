PiS już nie dominuje w wyborach do PE. Najnowszy SONDAŻ

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zjednoczenie opozycji pozwoli na nawiązanie wyrównanej walki z partią Jarosława Kaczyńskiego – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”. Tak właśnie wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla gazety przez IBRiS.

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” nadal prowadzi PiS z 40-proc. poparciem, ale różnica pomiędzy partią Jarosława Kaczyńskiego a Koalicją Europejską jest niewielka. Koalicja pięciu partii może liczyć na 38 proc. głosów. Próg przekroczy jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, która w najnowszym sondażu może liczyć na 7 proc. głosów.

Na granicy 5 proc. jest jeszcze Kukiz’15. Taki wynik daje Platformie i jej sojusznikom nadzieję na zwycięstwo w majowych wyborach.

Jak podaje „Rz”, kluczowa dla wyniku wyborów będzie frekwencja. W badaniu 48 proc. ankietowanych deklaruje uczestnictwo w wyborach 26 maja. „W 2014 roku frekwencja wynosiła zaledwie 23 proc.” – przypomina dziennik.

„W eurowyborach głosują duże miasta, a nie prowincja i wieś. To daje nam szansę” – powtarzają od miesięcy w kuluarowych rozmowach stratedzy PO. „Na wynik wpłynie też to, ile głosów zdobędzie Konfederacja (sojusz Ruchu Narodowego Janusza Korwin-Mikkego). W naszym badaniu ta lista ma 3 proc. Na jej dobry wynik odbierający PiS głosy liczy też Platforma” – pisze „Rz”.

Kto zyskuje na zjednoczeniu?

Na pewno nie PO – tak wynika z sondażu. „Wśród komentatorów i samych polityków panowało do tej pory przekonanie, że na zjednoczeniu zyskuje głównie PO i Grzegorz Schetyna. To fakt, jeśli chodzi o kampanię i wybory do PE” – czytamy dalej.

Jednak wynik sondażu do Sejmu pokazuje coś innego. Tam PiS jest na czele z 40 proc. poparcia, ale PO jest w stanie uzyskać samodzielnie tylko 21 proc. Partia Biedronia może liczyć na 7 proc., SLD na 7 proc., Kukiz’15 na 7 proc., PSL na 6 proc. Trzy partie oraz Nowoczesna (1 proc.) i Partia Zieloni tworzą Koalicję Europejską. Niezdecydowanych jest 6 proc.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP/MK