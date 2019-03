PiS przedstawi program europejski. W sobotę konwencja partii w Jasionce pod Rzeszowem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

"Jutro zaczynamy kampanię europejską, kampanię do wyborów do europarlamentu" - oświadczył w piątek w TVP Info Dworczyk.

"Będzie to pierwsza z wielu konwencji, które zaplanowaliśmy. Chcemy aktywnie zagospodarować kolejne tygodnie" – mówił PAP szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

W trakcie sobotniego spotkania zostaną przedstawieni liderzy list Prawa i Sprawiedliwości do PE oraz kandydaci startujący w eurowyborach z okręgu podkarpackiego.

Poręba zapowiedział, że podczas konwencji premier oraz prezes PiS będą mówić nie tylko o tzw. "piątce PiS", czyli nowych propozycjach programowych ugrupowania, ale też - jak dodał - "będzie przekaz europejski i regionalny". "Niewątpliwie majowe wybory do PE wiążą się z jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu, dlatego podczas konwencji zaprezentujemy przekaz centralny, polityczny, ogólnopolski, który będzie połączony z przekazem europejskim" – zapowiedział.

Z kolei Dworczyk powiedział, że podczas sobotniej konwencji na pewno będzie "zaprezentowana europejska deklaracja programowa". "Będą bardzo konkretne punkty, które są dla nas najważniejsze, jako dla formacji politycznej, która chce wprowadzić duże przedstawicielstwo do europarlamentu" - mówił.

"Powiemy Polakom, dlaczego warto głosować na PiS, o jaką Unię Europejską, o jakie wartości, PiS chce w czasie tych najbliższych wyborów, a potem przez całą kadencję europarlamentu zabiegać" - dodał szef kancelarii premiera.

Nowa „piątka” PiS

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

W lutym Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.

