PiS przygotuje nowy program. Pójdzie z nim na wybory

PiS zaczyna przygotowywać się do wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć w 2023 roku. Rząd opuści Jarosław Kaczyński, który złoży tekę wicepremiera i poświęci się przygotowaniu swojej partii do zdobycia jak największej liczby głosów.

Sposobem na zwiększenie poparcia miał być Polski Ład i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób o niskich dochodach. PiS liczył także na efekty wykorzystania środków z KPO. Ze względu na starcie z Komisją Europejską w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany dopiero na początku czerwca, z ponad rocznym opóźnieniem. PiS musi poradzić sobie z wysoką inflacją i zagrożeniem z powodu wojny w Ukrainie. Na wybory powstanie więc nowy program – zapowiedział Krzysztof Sobolewski.

„Nowy program, z którym będziemy szli też na wybory”. PiS szykuje zmiany

Podczas sobotniej konwencji w podwarszawskich Markach prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pełną mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Kaczyński mówił m.in. o patriotyzmie, bezpieczeństwie i podsumowywał dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych.

Sobolewski w środę w radiu Plus pytany był o zapowiedziany na konwencji objazd polityków PiS oraz o to, że na konwencji nie padły żadne nowe zapowiedzi programowe.

- Konwencja nie miała na celu przedstawiania nowych obietnic, nowego programu, na to mamy czas. Oczywiście będzie to w perspektywie pewnie najbliższych kilkunastu miesięcy, bo planujemy też kongres programowy, gdzie będzie przedstawiony nowy program, z którym będziemy szli też na wybory – sekretarz generalny PiS.

Dopytywany, czy kongres odbędzie się jeszcze w tym roku, zasugerował, że będzie to pierwsza połowa przyszłego roku.

Nawiązując do objazdu polityków ZP po kraju, Sobolewski wskazał, że zostali oni wysłani w Polskę, by „mówić też o tym, co działo się przez ostatnie 6,5 roku, o tym, co zostało dokonane przez rząd PiS”. Politycy chcą przypominać, jakie projekty zostały zrealizowane, jakie są realizowane obecnie, a także pokazywać, „jak PiS zmieniło Polskę”.

Sobolewski przyznał, że „będą też tematy, gdzie trzeba będzie wysłuchać pokornie ludzi mówiących, że jest źle w tej chwili, to na tym polegają takie spotkania”. Prawdopodobnie nowy program PiS ma być odpowiedzią na bolączki, jakie wyborcy przekażą podczas takich spotkań.

RadioZET.pl/PAP