PiS tonie. Nowy sondaż to złe wieści dla Kaczyńskiego i rządu

Nowy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 22-23 lipca metodą CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków. Badanie wskazuje, że większość Polaków ma obawy związane z jesienno-zimowym kryzysem energetycznym.

Sondaż: rząd źle przygotował Polskę na kryzys energetyczny

Aż 37,2 proc. Polaków uważa, że rząd "zdecydowanie źle" przygotował nasz kraj na zbliżający się kryzys energetyczny związany z problemami z dostępnością węgla i gazu oraz rosnącymi cenami prądu. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 20,3 proc. badanych.

Według 7,6 proc. ankietowanych rząd PiS "zdecydowanie dobrze" przygotował Polaków do nadchodzącego kryzysu. Odpowiedź "raczej dobrze" wybrało 21,6 proc. respondentów. 13,3 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

3 tys. zł dodatku węglowego

W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, ale tylko używającego do ogrzewania węgla. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania m.in. pelletu, oleju opałowego czy gazu. Odrzucone poprawki dotyczyły również ograniczenie prawa do dodatku w zależności od dochodu na osobę.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska