PiS tworzy stronę internetową. Będą obserwować działania Trzaskowskiego

Warszawscy radni PiS uruchomili stronę trzaskowskiwatch.com, na której będą przypominać o obietnicach składanych w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jak są one realizowane – poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceszef MS Patryk Jaki.

– Chcemy państwu powiedzieć, że uruchamiamy nowy projekt. Projekt strony internetowej, która będzie pokazywała i będzie przypominała prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu o jego obietnicach – oświadczył Jaki podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie, w której uczestniczyli też warszawscy radni PiS.

Polityk zwrócił uwagę, że „obietnice Platformy mają to do siebie, że bardzo szybko odchodzą, są zapominane”. „Natomiast my jako opozycja, ale jednak z bardzo silną legitymacją w Warszawie, mamy zamiar ciężko pracować, aby przypominać prezydentowi, dlaczego został prezydentem, jakie obietnice składał” – mówił.

– Dlatego założyliśmy stronę trzaskowskiwatch.com – poinformował Jaki. Jak tłumaczył, na stronie tej będzie można znaleźć propozycje programowe Trzaskowskiego z kampanii wyborczej oraz raport na temat tego, czy i jak są one realizowane.

Bonifikaty dla warszawiaków

Inicjatywa Jakiego oraz jego współpracowników może mieć związek z niedawną aferą ws. bonifikat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność nieruchomości, które miały być przyznane dla mieszkańców Warszawy.

Początkowo miały one wynosić 98 lub 99 proc., ale przed kilkoma dniami stołeczni radni PO przegłosowali uchwałę, wedle której bonifikaty obniżono do poziomu 60 proc. Wzbudziło to ogromne kontrowersje, a Platformie oraz Trzaskowskiemu zarzucono oszustwo wobec mieszkańców miasta i nierealizowane obietnic wyborczych.

Ostatecznie, podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie, prezydent Warszawy zdecydował się cofnąć decyzję radnych i pozostawić bonifikaty na dotychczasowym poziomie.

