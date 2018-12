W Piasecznie (woj. mazowieckie) odnalezione w środę ciało mężczyzny. Na zwłoki w rzece Jeziorka natrafili kajakarze podczas bożonarodzeniowego spływu. To kolejne ciało odnalezione podczas Świąt na terenie miasta.

Jak podał nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ciao mężczyzny odnaleźli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia kajakarze w rzece Jeziorka.

- Początkowo nie były znane personalia mężczyzny. Teraz już wiemy, że to 58-latek, który był poszukiwany po tym jak zaginął pod koniec listopada - poinformował nadkom. Sawicki.

To kolejne zwłoki, które podczas tegorocznego Bożego Narodzenia znaleziono na terenie Piaseczna. We wtorek w zaroślach natrafiono na ciało 45-letniej kobiety. Wiadomo, że to mieszkanka Piaseczna, która wyszła z domu w Wigilię. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie.

- W żaden sposób nie łączymy tych dwóch spraw - zapewnił nadkom. Sawicki.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/PTD