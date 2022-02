Piąta fala nie taka straszna? Minister zdrowia zapowiada ważne zmiany w szpitalach

Piąta fala koronawirusa, mimo rekordów nowo wykrywanych infekcji, nie przekłada się na paraliż w szpitalach. "Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19" – zapowiedział w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce prowadzi w dobie piątej fali do ogromnego przyrostu zachorowań na COVID-19. Pod koniec stycznia i w lutym 2022 roku bywały dni, kiedy MZ informowało w dobowych raportach o ponad 50 tys. nowych przypadkach zakażeń.

Sytuacja w szpitalach pozostaje jednak opanowana – w niedzielę chorzy z COVID-19 zajmowali 17,6 tys. z ponad 30,8 tys. łóżek.

Minister zdrowia zapowiada ważne zmiany w szpitalach

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w nadchodzącym tygodniu resort podejmie decyzje związane ze zmniejszeniem liczby łóżek covidowych.

"Obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19" – napisał na Twitterze Adam Niedzielski.

W niedzielę MZ podało, że badania potwierdziły 34 703 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 osób z COVID-19. Liczba zakażeń od początku epidemii wynosi ponad 5,16 mln, zmarło ponad 106,5 tys. chorych. Tydzień temu, 30 stycznia, w szpitalach przebywało 15 029 pacjentów z COVID-19, w tym 1056 chorych podłączonych do respiratorów.

W czwartek 3 lutego dr Franciszek Rakowski z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW powiedział PAP, że liczby odnoszące się do zakażeń podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej liczby zakażeń, bo dużo osób nie chce się testować, albo robi to poza oficjalnym systemem. Z prognozy ekspertów wynika, że za kilka dni będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wówczas - według badaczy - codziennie zakażać się będzie nawet 800 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski