2-3 tys. zgonów dziennie w V fali? "Trudno mi sobie wyobrazić, jak mielibyśmy to przetrwać"

80 tysięcy zakażeń i 2-3 tysiące zgonów dziennie - to pesymistyczna symulacja naukowców odnośnie spodziewanej na początku przyszłego roku piątej fali koronawirusa. - Jeżeli miałoby to jeszcze przybrać na sile, to jest mi trudno sobie wyobrazić, jak mielibyśmy to przetrwać - przyznaje dr Daria Springer ze Szpitala Tymczasowego w Poznaniu.