"Ostatnie 2 dni to eksplozja COVID-19". Niedzielski wskazał, kiedy czeka nas szczyt zakażeń

30 586 nowych zakażeniach koronawirusem - te absolutnie rekordowe dane przedstawił w trakcie środowej konferencji prasowej Adam Niedzielski. Liczba potwierdzonych od początku pandemii przypadków to 4 373 718, zmarło 103 062 chorych z COVID-19. - Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą, można powiedzieć, nie mieliśmy do tej pory do czynienia - przyznał minister zdrowia.

Niedzielski: ostatnie 2 dni można nazwać eksplozją COVID-19

W wieczornej rozmowie w TVP Info Niedzielski ocenił, że "ostatnie dwa dni możemy nazwać eksplozją epidemii COVID-19". - Ta eksplozja jest na tyle zauważalna, że przekraczamy już dzisiaj 30 tys. (zakażeń), a w zasadzie patrząc na monitoring [...], to dzisiejszy wynik, który będzie raportowany jutro, też na pewno będzie powyżej 30 tys. - powiedział.

Przypomniał też, że jest to liczba, z którą nie mieliśmy do czynienia w czasie trwania czwartej fali epidemii. - A my tutaj dopiero zaczynamy piątą falę i od razu z takim mocnym akcentem - dodał minister. Podkreślił, że najważniejsze jest teraz to, jak liczby zakażeń przełożą się na hospitalizacje i ciężki przebieg choroby.

Niedzielski zwrócił również uwagę, że raczej realizowany jest scenariusz bardzo szybkiego przyspieszenia zakażeń. Zastrzegł, że apogeum dziennych zachorowań spodziewane jest na początku lutego. Wtedy - jak mówił - dzienna liczba zakażeń może wynieść około 100 tys.

Ale ten scenariusz jest o tyle optymistyczny, że on również zakłada dosyć szybki spadek tej liczby Adam Niedzielski

Powołując się na doświadczenia innych krajów europejskich, minister wskazał, że wzrost liczby zakażeń niekoniecznie przekłada się na liczbę chorych w szpitalach. Zaznaczył, że w krajach tych występuje jednak większy wskaźnik zaszczepienia, które chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.

Jeszcze w poniedziałek Niedzielski ostrzegał, że prognozy dotyczące rozwoju epidemii - zarówno autorstwa MZ, jak i niezależnych ośrodków akademickich - mówią znaczącym wzroście liczby zakażeń. Pojawiają się liczby od 50 do nawet 140 tysięcy przypadków dziennie. Apogeum piątej fali miałoby przypaść na okres między początkiem lutego a początkiem marca, choć granica 100 tysięcy zakażeń może pęknąć nawet pod koniec stycznia.

RadioZET.pl/PAP (K. Kropiwiec)