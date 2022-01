– 200-300 tys. zakażeń dziennie to najbardziej czarny scenariusz rozwoju piątej fali – powiedział w TVN24 minister Adam Niedzielski. Według szefa resortu zdrowia jesteśmy w okresie dużej niepewności i ryzyka.

Adam Niedzielski we wtorek w TVN24 poinformował, że minionej doby odnotowano 11,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem oraz 493 zgony pacjentów z COVID-19. Od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 100 tys. osób.

Omikron zaczyna rosnąć w siłę

Minister zdrowia ocenił, że minimum zakażeń "mamy za sobą". – Teraz raczej trzeba się spodziewać systematycznych wzrostów. One nie będą duże, bo na razie nie mamy eskalacji związanej z Omikronem – powiedział. Szef MZ poinformował, że udział wariantu Omikron w zsekwencjonowanych próbkach w piątek wynosił 3 proc., a w poniedziałek - 7 proc.

Niedzielski ocenił, że "mamy sytuację najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami". – Nigdy nie było takiej sytuacji, że z jednej strony mamy tak wysoki poziom hospitalizacji i żeby ta fala kolejna, która nadchodzi, startowała właśnie z tych poziomów – powiedział. Zwrócił uwagę, że obecnie hospitalizowanych jest ponad 18 tys. osób z COVID-19.

Czarny scenariusz piątej fali. Niedzielski: Powyżej 200-300 tys. zakażeń

Minister był pytany, czy wierzy w przewidywania ekspertów o możliwych 150-200 tys. zakażeń dziennie. – Najgorsze w całej tej sytuacji jest to, że jesteśmy cały czas w okresie dosyć dużej niepewności i ryzyka. Cały czas gromadzimy wiedzę, staramy się obserwować to, co dzieje się w innych krajach. Musimy brać pod uwagę zarówno scenariusze najbardziej czarne, dramatyczne, jak i te, które są o wiele mniej katastroficzne – powiedział.

Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że w Polsce początek rozprzestrzeniania się wariantu Omikron przypadł na apogeum zakażeń wariantem Delta. Oznacza to, że duża część osób jest już na jakiś czas uodporniona na zakażenie.

– Najbardziej czarne scenariusze [...] to liczby powyżej 100 tys. zakażeń dziennie, które są przerażające, a nawet więcej - powyżej 200-300 tys., ale jest to budowanie scenariuszy na bardzo konkretnych założeniach, które nie zawsze wiemy, czy są rzeczywiste. My staramy się przygotować na każdy scenariusz – zapewnił.

