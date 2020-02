Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Strażacy dogasili ogień już po świcie. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.

Około godz. 4 we wtorek wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Piątku przy ul. Pokrzywnej. Palił się drewniany budynek. Wewnątrz odnaleziono zwłoki dwóch osób. Jak ustalono, to ok. 40-letni mężczyzna i ok. 60-letnia kobieta