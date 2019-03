Co Polacy lubią najbardziej w „piątce” PiS? Zobacz SONDAŻ

Wyższe kosztów uzyskania przychodów, czyli niższy podatek dla osób aktywnych zawodowo – to tę propozycję z nowej „piątki PiS” Polacy oceniają najlepiej. Tak wynika z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Z nowej „piątki PiS” Polacy najbardziej cenią propozycję wyższych kosztów uzyskania przychodów. Kolejne miejsca zajmują: wypłata 1100 zł dla emerytów oraz „500 plus” na każde dziecko.

W badaniu IBRiS dla „Rz” badani mieli wybrać, które propozycje Zjednoczonej Prawicy przypadły im najbardziej do gustu. Można było wskazać więcej niż jedną z propozycji, które określono „partyjnymi”. Oznacza to, że nie przypisano im nazwy PiS ani Zjednoczona Prawica, choć respondent mógł się tego sam domyślić.

„Piątka” PiS. Które propozycje kuszą wyborców najbardziej?

Badani wybierali propozycje z nowej „piątki PiS”: trzynastej emerytury (jednorazową wypłatę 1100 zł brutto dla wszystkich emerytów i rencistów), „500 plus” na każde dziecko, a nie jak dotychczas na każde drugie dziecko, zerowego podatku dochodowego dla obywateli poniżej 26. roku życia, odbudowy lokalnych połączeń autobusowych PKS oraz wyższego kosztu uzyskania przychodu, czyli niższego podatku dla osób aktywnych zawodowo.

W sondażu wygrała propozycja wyższych kosztów uzyskania przychodów w celu zmniejszenia podatków – takie rozwiązanie popiera (raczej lub zdecydowanie) aż 82 proc. pytanych. Kolejne miejsce wśród propozycji zajmuje wypłata 1100 zł dla emerytów (64 proc.), a następnie „500 plus” na każde dziecko (59 proc.).

Według szefa IBRiS, Marcina Dumy, nowe propozycje programowe bardzo aktywizują elektorat PiS, „budzą w nim euforię i pełne poparcie”, a wśród elektoratu Koalicji Europejskiej „wprowadzają zamęt”.

– To nie oznacza jednak myślenia, że »dostaliśmy kasę, więc zagłosujemy na PiS«, ale motywacja, by pójść na wybory, nie musi już być tak silna. Rządy prawa są ważne, ale dodatek do emerytury też – powiedział Duma.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP/MK