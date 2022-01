Piąta fala koronawirusa przynosi nie tylko wzrost nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, ale także więcej hospitalizacji. W poniedziałek resort zdrowia podał, że w całym kraju zajętych jest ponad 13 tys. łóżek covidowych (z ponda 30 tys. w ogóle dostępnych).

Szczególnie trudna sytuacja panuje w szpitalach na Dolnym Śląsku. Jak podał serwis Lubinextra.pl, w poniedziałek przed szpitalem w Lubinie co najmniej dwie karetki od godz. 13 do późnego wieczora czekały na przyjęcie pacjentów. Lekarze nie przyjęli chorych z karetek.

Pacjenci koczują przed szpitalami. "Jestem po czterech udarach"

Na miejscu pojawił się poseł KO Piotr Borys. "Proszę państwa, pięć karetek od godziny 13 nie może być przyjętych do szpitala. Panie Niedzielski, apeluję, żeby pan coś z tym zrobił, bo jest ewidentne zagrożenie życia" - mówił na nagraniu polityk.

Borys porozmawiał z jednym z pacjentów, który od kilkunastu godzin, zdaniem polityka, leżał bez jedzenia i picia w karetce. - Miałem utratę przytomności, bo ja jestem po czterech udarach i do tego mam padaczkę udarową i (jestem - przyp. red.) po raku pęcherza - mówił starszy pacjent.

- To jest skandal. Podobna sytuacja jest w każdej z tych pięciu karetek. Żadna z karetek nie jest w stanie pojechać z interwencją w 100-tysięcznym powiecie, dlatego, że wszystkie czekają na przyjęcie do SOR-u - mówił Borys.

W kolejnym nagraniu, opublikowanym na Twitterze, poinformował, że w końcu placówka zgodziła się przyjąć dwóch pacjentów, którzy czekali zgodę od popołudnia. To jednak nie koniec kłopotów. - Pacjentka z rozpoznanym udarem o godzinie 19 została cofnięta ze szpitala w Legnicy z oddziału neurologicznego i przeniesiona do szpitala w Lubinie, gdzie takiego oddziału nie ma - relacjonował poseł. Po raz kolejny zaapelował do ministra zdrowia o interwencję.

Badania potwierdziły 29 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarły dwie osoby z COVID-19 – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń – ponad 5 tys. – wykryto w woj. mazowieckim (5348) i w śląskim (5276).

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 547 315 przypadków. Zmarło 103 846 osób z COVID-19. W sobotę 22 stycznia MZ poinformowało o rekordowej liczbie 40 876 nowych zakażeniach.

RadioZET.pl/Lubinextra.pl/PAP