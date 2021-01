Pięcioraczki z Gniezna przyszły na świat w 29. tygodniu ciąży. Poród nastąpił w niedzielę 17 stycznia, uczestniczyło w nim aż 30 osób z personelu medycznego szpitala.

Jak poinformowała reporterka Radia ZET Danka Woźnicka, mama pięcioraczków odzyskuje siły po trudnym porodzie. Maluszki czują się dobrze, choć na razie nie oddychają samodzielnie.

Pięcioraczki z Gniezna pozostaną w szpitalu. W porodzie uczestniczyło 30 osób

Personel szpitala przyznał, że już przygotowania do niecodziennego porodu były logistycznym wyzwaniem. Sam poród zajął jedynie 15 minut. Na sali był 3-osobowy zespół ginekologów, do tego dziesięciu lekarzy neonatologów. Łącznie uczestniczyło w nim 30 osób z personelu. - To było cesarskie cięcie. To nie była ciąża in vitro, a z naturalnego poczęcia – powiedział naszej dziennikarce prof. Stefan Sajdak.

Lekarze żartowali już po porodzie, że łóżeczka z noworodkami wyjeżdżały z sali operacyjnej niczym wagoniki pociągu. To trzeci poród pięcioraczków w szpitalu przy Polnej w ciągu ostatnich 15 lat. Najmłodsze z nich zostaną w szpitalu co najmniej kilka tygodni.

RadioZET.pl/BC