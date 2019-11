12-latek zapatrzony w smartfona. Wbiegł wprost pod samochód

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek na ulicy Maczka w Piekarach Śląskich, tuż przed godz. 14:00.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 12-letni chłopiec miał wbiec na przejście pieszych, obsługując jednocześnie swój smartfon. Chłopiec nie zauważył nadjeżdżającego samochodu i uderzył w bok osobowego nissana.

12-latek z obrażeniami nóg został przetransportowany do szpitala. Badanie 40-letniego kierującego nissanem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Policjanci z Piekar Śląskich apelują zarówno do kierujących, aby stosując się do obowiązujących przepisów prawa, nie korzystali w czasie jazdy z telefonów komórkowych, jak również do pieszych, którzy korzystają ze smartfonów i często zapominają o otaczającej ich rzeczywistości, stwarzając w ten sposób zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

RadioZET.pl