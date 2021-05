Abp Skworc dziękuje Orlenowi "za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej"

W niedzielę odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Abp Wiktor Skworc wygłosił w Piekarach Śląskich przesłanie społeczne do pielgrzymów. Mówił m.in. o ograniczaniu handlu w niedzielę, podziękował koncernowi PKN Orlen za wykupienie "polskiej prasy lokalnej". Dostało się za to Kauflandowi.

- Umowy społecznej dotyczącej wolnej od handlu niedzieli nie można lekceważyć i podważać, bo w ten sposób okazuje się lekceważenie dla prawa – powiedział w niedzielę w Piekarach Śląskich metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Przed rozpoczęciem mszy św. pod przewodnictwem arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wygłosił do pielgrzymów przesłanie społeczne.

- Siewcami pokoju społecznego nie są ci, którzy omijając ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, obowiązującą w pełni dopiero od wiosny 2020 r., dążą – nawet wbrew praktyce zachodnich krajów europejskich – do otwarcia centrów handlowych w niedziele pod pretekstem świadczenia usług pocztowych. Przypomnę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w placówkach pocztowych – powiedział abp Skworc.

Abp Wiktor Skworc ostro o sieci Kaufland. "U nas omijają prawo"

Dodał, że wiele sieci sklepów wielkopowierzchniowych otrzymało status placówek pocztowych na podstawie umowy o współpracy z kontrolowaną przez PKN Orlen firmą "Ruch". - Niemiecka sieć Kaufland już triumfalnie ogłosiła, że dołącza do firm handlowych, które wykorzystują furtkę o usługach pocztowych umożliwiającą sprzedaż również w niedziele niehandlowe. Za zachodnią granicą nie mogą handlować, niedziela jest chroniona konstytucją. U nas omijają prawo. Były szef "Solidarności" mówi ostro, że "to oszustwo". I że "można ubolewać, że tego typu placówki w handlu działają" - mówił.

- W tej sprawie wspólnota Kościoła milczeć nie będzie, zwłaszcza tu, u Matki Bożej Piekarskiej, gdzie zrodziło się hasło: "Niedziela jest Boża i nasza". W czasie, kiedy rządzący szukają szerokiego poparcia dla programu Nowy Polski Ład, trzeba przypomnieć, że fundamentem jego realizacji powinien być najpierw ład moralny, o który przez całe życie upominał się kandydat na ołtarze, Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński – oświadczył abp Skworc.

- Prawo należy znać nie po to, żeby tę wiedzę wykorzystywać do omijania prawa. Umowy społecznej dotyczącej wolnej od handlu niedzieli nie można lekceważyć i podważać, bo w ten sposób okazuje się lekceważenie dla prawa. Podnoszone przy okazji zyski i straty gospodarcze są tematem zastępczym. Beneficjentami wolnej niedzieli są nie tylko sprzedający i kasjerki. W zaopatrzeniu, transporcie, dystrybucji, logistyce zaangażowanych jest wielu tysięcy ludzi. Wszyscy oni i ich rodziny mają prawo do niedzielnego odpoczynku i świętowania. Tak. Kwestia pracy w niedzielę jest sprawdzianem z solidarności z tymi, którzy pracują i z ich rodzinami - powiedział metropolita katowicki.

Dodał, że realizowana w Polsce polityka prorodzinna, którą ceni i popiera, nie może się ograniczać jedynie do wsparcia finansowego. - Rodzina potrzebuje nade wszystko obecności ojca i matki; potrzebuje czasu dla siebie; czasu na wychowanie przez świętowanie i wspólne spotkania z kulturą i naturą. Wypoczęty człowiek pracuje bardziej efektywnie, a czas poświęcony rodzinie przynosi poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, co przekłada się na motywację i zaangażowanie w pracy. Więc apelujemy i prosimy, aby nie demolować życia społecznego, rodzinnego, przymusowym "zaciągiem" tysięcy obywateli, zwłaszcza kobiet do niedzielnej, niekoniecznej pracy. Nie wolno zysków ekonomicznych stawiać przed prawem człowieka do odpoczynku i życia rodzinnego. Mówimy – razem z przewodniczącym KEP – "non possumus"; nie możemy się godzić na takie rozwiązanie, tym bardziej że wolna niedziela to także zabezpieczenie naszego kulturowego bezpieczeństwa! - podkreślił abp Wiktor Skworc.

Abp Skworc dziękuje Orlenowi "za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej"

- I tak, jak dziękujemy PKN Orlen za wykupienie od kapitału niemieckiego polskiej prasy lokalnej, a dostrzegamy tę zmianę w lokalnym "Dzienniku Zachodnim", tak chcielibyśmy dziękować także za działania na rzecz wolnej od handlu niedzieli zgodne z polską racją stanu. A polską racją stanu jest również niedziela wolna od niekoniecznej pracy. Dzień Boga i człowieka. Niedziela jest Boża i nasza - dodał arcybiskup.

Część rozważań poświęcił rodzinie i roli mężczyzny. - Niech wasze ojcowskie serca będą mężne wiarą, wierne miłości, niezłomne nadzieją. W tych trzech cechach zawiera się też program współczesnego ojcostwa: wierność małżeńska i rodzinna; otwartość na życie; wolność od zniewoleń; dążenie do prawdy; szacunek dla kobiet – powiedział Wiktor Skworc.

Pielgrzymka po raz drugi odbywa się w warunkach pandemii, liczbę uczestników ograniczono do 10 tys. osób. Abp Skworc dziękował zaangażowanym w walkę z koronawirusem i zachęcał do szczepień przeciw COVID-19.

RadioZET.pl/PAP/misyjne.pl