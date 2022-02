Brutalnie pobił swoją matkę. Kobieta nie żyje. "Znaleźli ją leżącą na podłodze"

Jak podała w czwartek śląska policja, do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w niedzielę wieczorem w mieszkaniu przy ul. Kalwaryjskiej w Piekarach Śląskich. Dyżurny tamtejszej jednostki otrzymał zgłoszenie o awanturze i znajdującej się w mieszkaniu kobiecie, która potrzebuje pomocy.

Piekary Śląskie. 41-latek z zarzutem śmiertelnego pobicia matki

Skierowany na miejsce patrol dzielnicowych musiał użyć siły, by wejść do mieszkania. "Mundurowi po wejściu do środka znaleźli leżącą na podłodze kobietę, która nie dawała oznak życia. Natychmiast powiadomili pogotowie ratunkowe, jednak lekarz, który przyjechał na miejsce, mógł już tylko potwierdzić, że nie żyje" - relacjonuje komenda.

Jak ustalili śledczy, podczas zakrapianego alkoholem spotkania pomiędzy 41-latkiem a jego matką doszło do awantury, w wyniku której mężczyzna śmiertelnie pobił kobietę. Policjanci zatrzymali syna zmarłej, a także innego mężczyznę oraz kobietę.

41-letni sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, za które grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie. Natomiast 54-letni mężczyzna i 52-letnia kobieta, którzy usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy 66-latce, zostali objęci policyjnym dozorem. Za to grozi im kara do trzech lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP (K. Konopka)/Śląska Policja