Radni SLD z Częstochowy zaapelowali do tamtejszej kurii, by na czas pielgrzymek pobierać od każdego pątnika po symbolicznej złotówce na obsługę „śmieciową”. Służby arcybiskupa Wacława Depo nie komentują tej inicjatywy.

Pielgrzymki na Jasną Górę są symbolem oddania polskich katolików. Rokrocznie do Częstochowy przybywają dziesiątki tysięcy wiernych, by powierzyć swoje intencje Matce Boskiej.

Obchody to jednak nie tylko sprawy duchowe, ale i organizacyjne. Z racji rosnącej świadomości ekologicznej w Częstochowie wzmagają się głosy za efektywniejszą polityką śmieciową w czasie pielgrzymek. Nie da się ukryć – dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy wiernych pojawiających się od końca lipca do połowy sierpnia, generują ogromne ilości śmieci. Dotychczasowe budżety na gospodarkę komunalną okazywały się niewystarczające.

Częstochowscy radni SLD zaapelowali więc do kurii, by ta przekazywała miastu pieniądze na „obsługę gospodarki odpadowej w sezonie pielgrzymkowym”. Ma to być symboliczne 1 zł od pielgrzyma, które przy ilości pątników da wystarczającą sumę do pokrycia opłat.

O inicjatywie mówił dziś wiceprzewodniczący rady miejskiej i lider lokalnej Wiosny, Łukasz Kot. Zabiega on również o mandat posła w najbliższych wyborach.

Przyjęliśmy apel do arcybiskupa Depo, aby pomógł miastu, pomógł nam sprzątać po pielgrzymach, szykować miasto dla pielgrzymów. Prosimy o przekazanie do budżetu miasta symbolicznej złotówki od każdego pielgrzyma. Dzięki temu miasto będzie mogło zapewnić im lepsze warunki pobytu w Częstochowie. Łukasz Kot, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Kuria wstrzymuje się od komentarza

Kuria odmówiła komentarza w sprawie, choć – jak zaznacza PAP – szykowała jeszcze dziś krótką odpowiedź. Na polecenie abpa Depo pojawiła się jedynie formułka „do czasu otrzymania oficjalnego stanowiska rady miasta nie odnosimy się do sprawy”.

Radni łączą apel o gospodarkę śmieciową w czasie pielgrzymek również ze wzrostem opłat za odbiór i gospodarkę śmieciami.

W związku z rosnącą liczbą przybywających do Częstochowy pielgrzymów oraz wzrastającymi z tego powodu kosztami obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego, mając na uwadze wizerunek miasta wśród mieszkanek i mieszkańców, pątników i pątniczek, pragniemy w ramach ogólnie przyjętych kanonów dbania o nasze wspólne dobro, małą ojczyznę Częstochowę, zaproponować partycypację w kosztach obsługi ww. systemu śmieciowego. fragment apelu radnych

