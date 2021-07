Nie żyje uczestnik pielgrzymki na Jasną Górę. Zmarł po kilku godzinach wędrówki

Nie żyje 80-latek, uczestnik pielgrzymki z Gniezna na Jasną Górę. Mężczyzna zasłabł podczas pierwszego dnia marszu. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Tragedia podczas pieszej pielgrzymki z Gniezna na Jasną Górę. 80-letni mężczyzna zasłabł w środę po kilku godzinach wędrówki. Na miejsce przyjechało pogotowie. Niestety, mimo reanimacji, uczestnik marszu zmarł.

Śmierć podczas pielgrzymki z Gniezna na Jasną Górę

Jak poinformowała rzeczniczka gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska, na miejsce przyjechał koroner. - Prokurator wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu i przekazał rodzinie ciało do pochówku - dodała.

Smutną wiadomość o śmierci 80-letniego mężczyzny przekazała na Facebooku Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś odszedł od nas wieloletni pielgrzym - brat Stanisław z grupy Czerwonej. Zakończył on swoją ziemską pielgrzymkę w otoczeniu swojej pątniczej rodziny, krocząc do Matki. Wierzymy, że teraz kroczy już tylko po niebiańskich ścieżkach! Rodzinie, bliskim i znajomym składamy kondolencje oraz zapewniamy wsparcie modlitewne. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Do zobaczenia w Niebie!" - napisali organizatorzy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl