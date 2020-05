Pielgrzymka z Łowicza przerwana. Zareagowała policja [WIDEO]

Pielgrzymka z Łowicza, numer 365, została przerwana na drugi dzień po wyruszeniu pątników na Jasną Górę. Informację – jak podaje serwis Lowiczanin.info – przekazał uczestnikom ksiądz Wiesław Frelek.

Wczoraj informowaliśmy o grupowym wyruszeniu do Częstochowy. Sprawa wywołała sporo kontrowersji – pielgrzymi nie trzymają dystansu, niespecjalnie przestrzegają zasad sanitarnych związanych z epidemią.

Serwis z Łowicza podał, że dziś rano pielgrzymi wyruszyli na trasę już w mniejszych grupkach. Ale i to nie pomogło. Ksiądz przekazał uczestnikom informację o przerwaniu.

Czytamy, że kilkadziesiąt osób, które zostały do końca, przygotowuje się właśnie na powrót do Łowicza. Pielgrzymka wyszła z kościoła sióstr bernardynek w Łowiczu, liczyła 130 osób. Mimo pierwotnej eskorty przez policję, kolejne patrole zatrzymały pielgrzymów w celu spisania.

Policja zaczęła spisywać dane pielgrzymów, a ponieważ ci obawiali się wysokich mandatów, część z nich uciekała przez pobliskie pola i zagajniki. Dzwonili do rodziny lub znajomych, aby po nich przyjechali. Część osób wróciło do Łowicza autokarem wynajętym przez pielgrzymkę

- relacjonuje serwis Lowiczanin.info

W sprawie wypowiedziała się rzeczniczka wojewody łódzkiego.

To nie była nasza decyzja. To była decyzja organizatorów. My z tą decyzją nie mieliśmy nic wspólnego