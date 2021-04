Pierwsza komunia 2021 dopiero na jesieni? Kościół podzielony

Konferencja Episkopatu Polski twierdzi, że decyzje w sprawie organizacji pierwszych komunii podejmą biskupi. Wiele diecezji nie wydało jeszcze żadnego komunikatu. Niektórzy biskupi przerzucają decyzję na proboszczów i rodziców, którzy wspólnie mają zdecydować, kiedy powinna się odbyć Pierwsza Komunia Święta.

Pierwsza komunia 2021 dopiero na jesieni?

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, biskup Romuald Kamiński z diecezji warszawsko-praskiej proponuje specjalnie sprawowaną Eucharystię z zachowaniem reżimu sanitarnego dla mniejszych grup. ''Gdyby zachodziła taka potrzeba duszpasterska, zezwalam kapłanom na odprawienie dodatkowej mszy świętej'' - pisze w komunikacie.

Z kolei metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny uważa, że jeżeli szkoły pozostaną zamknięte do wakacji, to komunię należy zorganizować we wrześniu. ''Jeśli dzieci powrócą do nauki stacjonarnej, o przyjęciu pierwszej komunii mają decydować rodzice w porozumieniu z księdzem proboszczem'' - postanowił.

Przypomnijmy, że rok temu Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała o przełożeniu pierwszych komunii na lato. Decyzje w tej sprawie podejmowały poszczególne parafie.

Obostrzenia i limit wiernych w kościołach

Obostrzenia epidemiczne w związku z pandemią koronawirusa zostały przedłużone do 18 kwietnia. Zgodnie z nimi w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit - jedna osoba na 20 mkw., przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m pomiędzy osobami. Ponadto w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

RadioZET.pl/portalsamorzadowy.pl