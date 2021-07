Powrót do szkół we wrześniu może odbyć się hybrydowo, a nawet zdalnie, jeśli rząd uzna, że sytuacja epidemiczna w Polsce nie jest stabilna - przyznał na konferencji w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, możliwe, że uczniowie niestacjonarnie będą się uczyć przez dwa pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego.

Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Rozmawiamy o tym stosunkowo często z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem - podkreślał podczas piątkowej konferencji prasowej na PGE Narodowym minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, sytuacja epidemiczna może się pogorszyć, rządzący biorą więc pod uwagę różne scenariusze.

- Rzeczywiście są dwa warianty dominujące wśród tych, które rozważamy. Pierwszy to powrót do szkół w trybie w pełni stacjonarnym, jeśli nie będzie wzrostu zakażeń. Ale jeśli sytuacja nie będzie oceniana przez nas optymistycznie, to jest pomysł na stole, który polega na tym, żeby dać sobie okres pierwszych dwóch tygodni wrześniowych na nauczanie hybrydowe - przyznał szef MZ. Możliwe byłoby też wprowadzenie nauki zdalnej zamiast hybrydowej, choć jest to wariant mniej prawdopodobny.

Minister edukacji wierzy w stacjonarny powrót do szkół

Choć rząd rozważa różne scenariusze, Przemysław Czarnek podkreśla na każdym kroku, że na ten moment powrót do szkół w trybie stacjonarnym nie jest zagrożony i właśnie na taki scenariusz przygotowuje się jego resort. - Nic na razie nie wskazuje na to, żeby było jakiekolwiek zagrożenie, ale oczywiście mamy w szufladach plany na wypadek, gdyby jednak czwarta fala przyszła i była rzeczywiście groźna - mówił w czwartek w Polskim Radiu 24. - Na razie jesteśmy pełni optymizmu i przygotowujemy się na pełny powrót do szkoły - dodał.

RadioZET.pl