Pijany sołtys sołectwa Naczysławki w województwie opolskim pobił swoją żonę. Bulwersujące zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które trafiło do sieci. Sołtys złożył rezygnację ze stanowiska.

Do zdarzenia doszło podczas imprezy urodzinowej matki sołtysa. Pijany mężczyzna chciał usiąść za kierownicą samochodu i pojechać do sklepu po alkohol. Gdy jego żona sprzeciwiła się, doszło do awantury. Mężczyzna zaczął bić kobietę pięściami i krzesłem.

Bulwersujące zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które pokazano w programie "Alarm!'' TVP.

- Jest mi wstyd, przyznaję się do wszystkiego i koniec. Było, minęło i koniec - powiedział sołtys wsi Naczysławki. Mężczyzna złożył rezygnację ze stanowiska.

Wójt gminy Reńska Wieś wydał w sprawie specjalne oświadczenie. Treść publikujemy poniżej:

W związku z nagannym zachowaniem sołtysa sołectwa Naczysławki podczas prywatnej imprezy rodzinnej, zarejestrowanym i upublicznionym w sieci internet, w imieniu swoim i naszej społeczności gminnej wyrażam swoje głębokie oburzenie i słowa potępienia wobec takiego zachowania. Zachowanie takie nie przystoi zarówno osobie sprawującej funkcję publiczną, jak i w ogóle człowiekowi jako takiemu. Po przeprowadzeniu z sołtysem rozmowy, złożył on dziś rezygnację z pełnionej funkcji Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś

