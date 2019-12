Łupem 24-letniego mieszkańca Piły (Wielkopolskie) padły 32 kilogramy czekoladowych cukierków. Łasuchowi za kradzież słodkości z marketu grozi teraz nawet do 5 lat więzienia - podała w czwartek policja.

Jak poinformowała podkom. Żaneta Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Pile, o kradzieży powiadomili policjantów pracownicy jednego z pilskich marketów.

Zgłaszający przekazali, że łupem złodzieja padły czekoladowe cukierki. Straty oszacowano na kwotę 800 zł. Sprawą zajęli się policjanci z KPP w Pile, którzy po przeanalizowaniu zebranych informacji w sprawie, wpadli na trop amatora słodkości. podkom. żaneta kowalska

Jak dodała policjantka, łasuchem okazał się 24-letni mieszkaniec Piły, który został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do kradzieży cukierków. Wyjaśnił, że wszedł do czynnego sklepu i niepostrzeżenie wyniósł słodycze w kartonach. Część zjadł, a resztę sprzedał. Za kradzież grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

