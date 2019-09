Zaginęła 31-latka z Próchnowa. Kobieta jest matką trójki dzieci

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

31-letnia Honorata Dąbrowska pochodzi z Próchnowa (województwo zachodniopomorskie). W sobotę (21 września) wyjechała do Piły. To tam, około godziny 15.00, była ostatni raz widziana.

Według informacji przekazanych Wirtualnej Polsce, 31-latka w sobotę wieczorem wyszła z dwójka znajomych do lokalu „Kawiarnia PRL” w Pile. Po wyjściu, miała pójść prosto do hotelu. Niestety, nie dotarła tam. Ślad po mieszkance Próchnowa zaginął. 31-latka do tej pory nie nawiązała kontaktu z nikim z bliskich lub znajomych. - Dzwoniłam do siostry na komórkę do godziny 21.30 w sobotę. Był sygnał. W niedzielę komórka była już nieaktywna – mówił Wirtualnej Polsce siostra poszukiwanej kobiety.

Wygląd zaginionej

Pani Honorata Dąbrowska jest mamą trójki dzieci. Ma 165 centymetrów wzrostu, tęgą sylwetkę oraz włosy w kolorze blond do ramion. 31-latka ma niebieskie oczy i znaki charakterystyczne: tatuaż na lewym barku z napisem „Anna”, oraz na lewym przedramieniu: „Marysia” i „Zosia”, a na prawym przedramieniu wytatuowany napis: „Patrz, komu ufasz”. W chwili zaginięcia, 31-latka ubrana była w czarną bluzkę na ramiączkach, miała czarne legginsy i buty adidas, również w kolorze czarnym. Miała na sobie także niebieską kurtkę jeansową, czerwone okulary optyczne a na uszach okrągłe, srebrne kolczyki. Poniżej, publikujemy zdjęcia poszukiwanej mamy trójki dzieci.

Policja apeluje o pomoc

Szczegółowy opis zaginionej można również przeczytać na stronie internetowej policji w Wałczu:

„Wzrost 165 cm, sylwetka tęga, włosy blond do ramion, oczy niebieskie, znaki szczególne: tatuaż na lewym barku z napisem Anna, na lewym przedramieniu Marysia i Zosia oraz tatuaż na prawym przedramieniu z napisem ‘Patrz komu ufasz’” - napisano w komunikacie.

„Kto posiada informacje na temat tego, gdzie może znajdować się zaginiona lub posiada inne informacje na temat zaginionej Honoraty Dąbrowskiej proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wałczu pod nr telefonu 67 250 45 12 lub tel. alarmowy 112 albo z najbliższą jednostką policji” – apeluje policja.

O pomoc i przekazywanie informacji dalej apeluje przede wszystkim rodzina zaginionej.

„Kochani. Pomóżcie. Zaginęła siostra mojej żony. Moja szwagierka. Matka trójki dzieci. Udostępniajcie proszę to info na swoim profilu.” – napisał na Facebook’u jeden z bliskich Honoraty Dąbrowskiej. Zamieścił również zdjęcie, które kobieta udostępniła w mediach społecznościowych w dniu zniknięcia.

