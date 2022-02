Premier Mateusz Morawiecki występuje od godziny 14 w Sejmie i zabiera głos ws. wojny na Ukrainie. - Sejm pracuje w stanie nadzwyczajnym. Czekamy na bardzo ważną ustawę o obronie ojczyzny. Jesteśmy gotowi do pracy w każdym czasie - mówiła, zapowiadając wystąpienie Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wystąpienie premiera relacjonujemy na żywo.

Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie wybuchła w czwartek nad ranem. Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie ''operacji specjalnej w Donbasie'', prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju. Władze ukraińskie nad ranem informowały o ostrzale rakietowym ukraińskich punktów dowodzenia, lotnisk, składów wojskowych w Kijowie, Dnieprze i Charkowie.

Opierając się na źródłach na miejscu, Reuters podaje, że w stolicy Ukrainy w czwartek około południa (godz. 11 czasu polskiego) było słychać eksplozję. Był to kolejny już wybuch od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Mieszkaniec drugiego co do wielkości miasta Ukrainy, Charkowa, powiedział agencji Reutera, że drzwi w blokach drżą od ciągłych wybuchów.

O trzech głośnych wybuchach powiadomił agencję Reutera mieszkaniec Mariupola, leżącego niedaleko terenów zajmowanych przez separatystów. W pobliskim lesie podniósł się dym po rosyjskim ostrzale rakietowym. W Mariupolu widziano cywilów pakujących się do wyjazdu. W pobliskich miastach ludzie stoją w kolejkach do bankomatów i na stacjach benzynowych.

