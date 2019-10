Piotr Bernatowicz został mianowany nowym dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Minister kultury Piotr Gliński powołał go na to stanowisko bez konkursu, a sam ten fakt nie przeszedł w środowisku bez echa.

Gliński zdecydował o powierzeniu Bernatowiczowi funkcji dyrektora jednej z najbardziej cenionych państwowych instytucji sztuki i kultury bez konkursu. Przypomnijmy, że CSW od 2014 roku kieruje Małgorzata Ludwisiak. Gliński już wcześniej zapowiadał, że nie przedłuży jej kadencji.

"Pan dr Piotr Bernatowicz (...) posiada pożądane przygotowanie fachowe oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z kierowaniem samorządowymi instytucjami kultury o profilu wystawienniczym. Jest także czynnym kuratorem i krytykiem sztuki współczesnej ze znaczącym dorobkiem. W swojej karierze był m.in. redaktorem naczelnym jednego z liczących się periodyków poświęconych sztuce współczesnej <Arteon>. Zajmuje się również działalnością edukacyjną i promocyjną w dziedzinie sztuki współczesnej, a także jest czynnym uczestnikiem dyskursu krytycznego toczącego się wokół zjawisk i problemów sztuki współczesnej w kraju i za granicą" - przekonuje w swoim piśmie z 18 października szef MKiDN (cytat: za poznan.wyborcza.pl).

Kim jest Piotr Bernatowicz?

Bernatowicz to doktor historii sztuki, znany z konserwatywnych przekonań oraz sympatii wobec partii rządzącej. W latach 2014-17 był dyrektorem Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, gdzie zasłynął m.in. zorganizowanej kontrowersyjnej wystawy "Strategie buntu". W jej ramach na terenie galerii wystawiono prace o treści i charakterze antyfeministycznymi i homofobicznym.

Od lipca 2018 roku kierował zaś Radiem Poznań, w którym - jak w większości publicznych rozgłośni - władzę przejęła "dobra zmiana". Dość powiedzieć, że poprzednikiem Bernatowicza na tym stanowisku był Filip Rdesiński, który dziś rządzi Polską Fundacją Narodową.

Kontrowersyjne decyzje Glińskiego, Rypson komentuje

Formalnie szef resortu kultury ma prawo desygnowania na stanowisko szefa podległej mu instytucji wybraną przez siebie osobę i to z pominięciem procedury konkursowej. Ten sam przypadek dotyczył chociażby mianowania w listopadzie ubiegłego Jerzego Miziołka na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Decyzja Glińskiego wywołała jednak poruszenie w środowisku.

Oglądaj

- Moim zdaniem to skandaliczne, że nominacje odbywają się w taki sposób. To powinno się odbywać według cywilizowanych reguł. Instytucje kultury to nie jest własność jednego czy drugiego ministra - komentował w rozmowie z TOK FM dr Piotr Rypson. To historyk sztuki i były szef Muzeum Narodowego, którego przed rokiem Gliński odwołał, zastępując właśnie Miziołkiem.

Sprawa Bernatowicza oraz historia z Miziołkiem to niejedyna "muzealna" kontrowersja, dotycząca działań Piotra Glińskiego. W lutym nie przedłużył on bowiem kadencji dyrektorowi Muzeum Historii Żydów Polskich PO-LIN i zarządził przeprowadzenie konkursu. Wygrał go ponownie prof. Dariusz Stola, ale minister do dziś nie podpisał zgody, argumentując, że jego zdaniem, Stola upolitycznił placówkę i pomijał m.in. rolę Lecha Kaczyńskiego w kształtowaniu stosunków polsko-żydowskich. Dyrektor zaprzeczał tym zarzutom, ale w efekcie tego sporu muzeum do dziś funkcjonuje bez dyrektora.

RadioZET.pl/poznan.wyborcza.pl/TOK FM