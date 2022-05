Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Piotra K., celebryty i przedsiębiorcy okrzykniętego mianem "złotego dziecka biznesu". Reporter śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski dotarł do szczegółów tego aktu oskarżenia. Właściciele i dyrektorzy kilku znanych firm kosmetycznych zeznali, że produkowali dla Piotra K. kosmetyki z jego receptur. Nie były to preparaty, które leczą, jak przedstawiał to Piotr K. Według świadków prokuratury mogły co najwyżej łagodzić opuchliznę. Produkty nie były badane przed wprowadzeniem ich do sprzedaży.