Piotr Kraśko straci pracę w TVN? "I tak ponosi dodatkową karę"

Piotr Kraśko został przyłapany na jeździe bez prawa jazdy w kwietniu tego roku na Podlasiu. Okazało się, że uprawnień nie posiadał od 2015 roku. Prokuratura postawiła mu zarzuty.

Jak informował w poniedziałek 13 grudnia "Super Express" dziennikarz przyznał się do kierowania samochodem bez prawa jazdy, a Sąd Rejonowy w Łomży wymierzył mu karę grzywny w wysokości 7500 złotych i kolejny rok zakazu prowadzenia pojazdów. Prokuratura chciała surowszej kary, ale wyrok uprawomocnił się.

Piotr Kraśko poniesie konsekwencje? "I tak ponosi dodatkową karę"

Piotr Kraśko przeprosił publicznie za jazdę samochodem bez prawa jazdy. W tek kwestii dziennikarz był drogowym recydywistą – tracił uprawnienia w 2009 i 2014 roku. Mimo to, TVN, w którym pracuje Kraśko nie przewiduje kary dyscyplinarnej dla dziennikarza "Faktów" - wynika z ustaleń serwisu Wirtualnemedia.pl.

"Z naszych informacji wynika, że kluczowe dla firmy jest to, że Kraśko naruszył przepisy poza miejscem pracy i bez związku z nią, a wskutek jego działań nikt nie ucierpiał" – opisuje serwis Wirtualnemedia.pl. Kraśko potwierdził, że został skazany za prowadzenie samochodu bez posiadania prawa jazdy, po czym wspomniał, że po utracie uprawnień odzyskał je. - W ciągu miesiąca zdałem potem egzamin i odzyskałem prawo jazdy, potem zdałem jeszcze egzamin na kategorie B +E – komentował w "SE" Kraśko. Do sprawy odniósł się również na swoim profilu na Instagramie. - Wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam - dodał.

Konsekwencje? "I tak ponosi dodatkową karę"

W gąszczu krytyki ze strony kolegów po fachu Kraśkę z wyrozumiałością ocenia dziennikarz "Polityki" Jacek Żakowski. Jego zdaniem nie powinien ponosić konsekwencji zawodowych. - Wybitni, utalentowani ludzie jak Piotr Kraśko, są skarbem publicznym. Nie ma wielu takich. Jeśli będziemy marnowali ich pochopnie, to skażemy się na beztalencia i sami się ukarzemy – powiedział Żakowski dla portalu. Jego zdaniem sprawa prawa jazdy Kraśki nie ma związku z jego działalnością zawodową w Faktach TVN. - Kraśko jest fantastycznym znawcą polityki zagranicznej, doskonałym dziennikarzem. Jeżdżąc z prawem jazdy, jest tak samo świetnym dziennikarzem, jak bez prawa jazdy. To samo dotyczy innych profesjonalistów, z wyjątkiem zawodowych kierowców i polityków, którzy z wielu względów powinni być jak żona Cezara - uważa Żakowski.

I dodał, że Kraśko nie powinien ponosić zawodowych konsekwencji wydanego przez sąd wyroku. - Profesjonaliści, jak wszyscy inni ludzie, popełniają w życiu prywatnym błędy i jak inni ponoszą za nie kary. Jeśli nie sprzeniewierzają się profesjonalnej solidności, nie ma powodu, dla którego należałoby kary rozciągać na pracę. Celebryci, jak Kraśko, i tak ponoszą dodatkową karę, bo ich grzechy są publicznie dyskutowane, więc dochodzi zakłopotanie i wstyd. To pewnie jest największa kara - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Jacek Żakowski.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl/Instagram