Piotr Kraśko został zatrzymany przez policję do rutynowej kontroli drogowej w województwie podlaskim na początku kwietnia br. Dziennikarz "Faktów" TVN nie miał przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo okazało się, że kilka lat temu cofnięto mu uprawnienia.

"Prokuratura postawiła mu zarzuty, a Kraśko przyznał się do winy" – napisał w poniedziałek 13 grudnia "Super Express". Sąd Rejonowy w Łomży wymierzył dziennikarzowi karę grzywny w wysokości 7500 złotych i kolejny rok zakazu prowadzenia pojazdów. Kraśce groziły nawet 2 lata więzienia. – Sąd jednak wziął pod uwagę m.in. jego dotychczasową niekaralność – powiedział informator "Super Expressu".

Piotra Kraśko skazany. Dziennikarz TVN przeprasza

Kraśko po raz pierwszy stracił prawo jazdy w 2009 roku. Pięć lat później ponownie cofnięto mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów. "W 2015 roku prawomocnie utracił uprawnienia decyzją prezydenta Warszawy. Od tego momentu każdorazowe kierowanie samochodem to już przestępstwo" – podał "Super Express".

Dziennikarz odniósł się do sprawy na Instagramie. "Wiele razy w tym miejscu używałem słowa »dziękuję« za to, że są Państwo tutaj. Dzisiaj chcę i powinienem użyć innego słowa. Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to" - napisał.

Kraśko przeprosił i podkreślił, że zrobi wszystko, aby odzyskać zaufanie widzów. "Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam" - napisał dziennikarz.

RadioZET.pl/ Super Express/ Instagram