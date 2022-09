Piotr Kraśko skazany. Dziennikarz będzie musiał zapłacić ogromną karę

Piotr Kraśko został skazany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce. Dziennikarz był oskarżony o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. "Chodzi o zdarzenie z 19 sierpnia 2016 r. W miejscowości Myszyniec przy ul. Pawłowskiego, prowadząc auto marki BMW Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol policji. Okazało się, że kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Zostały mu one cofnięte w 2014 r." - przypomina portal tvp.info.

Piotr Kraśko skazany za prowadzenie auta bez uprawnień

"W tej sprawie w akcie oskarżenia dziennikarza prokuratura wnioskowała o skazanie Kraśki bez przeprowadzenia rozprawy. Prokuratura chciała wymierzenia mu kary grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 500 zł, czyli łącznie 100 tys. zł. Proponowana kara została wcześniej uzgodniona z oskarżonym" - pisze tvp.info.

Portal dodał, że Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał winę dziennikarza i skazał go na karę grzywny w wysokości 100 tys. zł i zobowiązał go do opłacenia kosztów postępowania sądowego.

"To niejedyny raz, kiedy Piotr Kraśko nie zastosował się do przepisów zabraniających mu prowadzić samochód. W grudniu 2021 r. w mediach pojawiła się informacja, że Kraśko został zatrzymany, kiedy prowadził samochód, choć nie miał do tego uprawnień. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł i otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał" - podał tvp.info.

RadioZET.pl/ PAP/ tvp.info