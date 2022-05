Piotr Kraśko usłyszał zarzut. "Przyznał się"

Piotr Kraśko usłyszał w piątek zarzut prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Prezenter Faktów TVN przyznał się, ale nie złożył wyjaśnień - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. To już kolejny raz, kiedy Kraśko prowadził auto bez uprawnień.

Piotr Kraśko został zatrzymany przez patrol, kiedy 19 sierpnia 2016 w miejscowości Myszyniec, przy ulicy Pawłowskiego, prowadził auto marki BMW. Okazało się, że kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Zostały mu one cofnięte w 2014 roku.

Piotr Kraśko z zarzutem. "Nie złożył wyjaśnień"

- Dziennikarz w piątek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.). Przyznał się, ale nie złożył wyjaśnień. Wyraził zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych - przekazała Aleksandra Skrzyniarz.

W najlepszym przypadku prezenterowi grozi grzywna, a w najgorszym nawet 2 lata pozbawienia wolności.

To nie pierwszy raz, kiedy prezenter nie zastosował się do przepisów zabraniających mu prowadzić samochód. W grudniu 2021 roku w mediach pojawiła się informacja, że Kraśko został zatrzymany, kiedy prowadził samochód, mimo że nie miał do tego uprawnień. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tysiąca złotych oraz otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał. Media informowały wtedy, że dziennikarz miał już dwa razy odbierane prawo jazdy, w 2009 i 2014 roku.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk