Piotr Kraśko wrócił do "Faktów TVN". Tym razem w nowej roli

Piotr Kraśko wrócił do „Faktów” w stacji TVN. Na razie relacjonuje wybory parlamentarne w USA - informują Wirtualne Media. W poniedziałek w programie pokazano relację dziennikarza z miejscowości Fort Worth w Teksasie.

Kraśko pojawił się na antenie w materiale przygotowanym przez Annę Czerwińską dotyczącym nastrojów w Partii Republikańskiej przed wtorkowymi wyborami do Kongresu i Izby Reprezentantów.

Według Wirtualnych Mediów na kolegium redakcji „Faktów” przekazano, że Kraśko nie będzie korespondentem stacji w Waszyngtonie na stałe. Ta funkcja przypisana jest od lat Marcinowi Wronie. Przypomnijmy, w latach 2005-2008 Kraśko był z kolei korespondentem TVP w Waszyngtonie.

Piotr Kraśko powrócił do programu po prawie pięciu miesiącach przerwy. Z „Faktów” zniknął w połowie czerwca przez problemy zdrowotne. Dziennikarz trafił wówczas do szpitala. Opowiedział o nich we wrześniu w „Dzień dobry TVN”, dodając, że zwolnienie lekarskie ma do końca października.

Kraśko ma za sobą trudny czas. W grudniu zeszłego roku wyszło na jaw, że prezenter "Faktów" przez sześć lat jeździł samochodem bez prawa jazdy. Pierwszy raz stracił dokumenty w 2009 roku, pięć lat później ponownie cofnięto mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Sąd Rejonowy w Łomży skazał gospodarza "Faktów" na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł oraz roczny zakaz prowadzenia pojazdów. 7 października dziennikarz skończył karę i odzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów, co oznacza, że może znowu legalnie kierować autem.

RadioZET.pl/Wirtualne Media