Piotr Kuldanek nie żyje - informuje dziennik "Fakt". Autor popularnego bloga "PanCodziennik.pl" przegrał walkę z COVID-19. W ostatnich dniach na Facebooku i Twitterze opisywał szczegóły swojej choroby. Do szpitala trafił 14 listopada. Jego stan zaczął się błyskawicznie pogarszać.

"Sytuacja aktualnie wygląda tak, że wczoraj trafiłem do szpitala (czego zupełnie nie pamiętam, bo karetka zabrała mnie pół przytomnego - Yikes!). W szpitalu dostałem super opiekę (wszyscy ludzie ze służby zdrowia - propsy milion) i leżę sobie teraz podłączony do różnych ciekawych urządzeń (jestem prawie pewien, że jest tu maszyna, która robi Ping) i miejmy nadzieje że będę sobie powolutku zdrowiał. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie mile słowa i uważajcie na siebie" - pisał Kuldanek.

Piotr Kuldanek nie żyje. Autor bloga "PanCodziennik.pl" miał COVID-19

Zaledwie dwa dni później bloger poinformował o śmierci ojca, który był zarażony koronawirusem.

"Nas załatwiła mini rodzinna impreza, uznaliśmy że prawie wszyscy mieszkamy razem albo pracujemy jakbyśmy mieszkali, więc co nam może się stać? A jednak. Moja głupota niech Wam pomoże lepiej podjąć decyzje" - pisał.

Następnie Piotr Kuldanek pisał o tym, jak stracił przytomność. Był to jeden z jego ostatnich wpisów w mediach społecznościowych. "To z lewej to saturacja. Jak idzie w dół to game over, umierasz. Tak jak mi w ciągu ostatnich 40 godzin. Dwa razy. Jednego nawet nie pamiętam bo mózg wyłączył pamięć, szkoda na nią mocy było. Ale drugie pamiętam. Chociaż chyba też wolałbym nie pamiętać. (...) Tylko licz że tlen zadziała i oddech pomoże. Tak, masa ludzi przechodzi na spokojnie, ale na bank chcesz sprawdzać swoje szczęście?" - relacjonował bloger.

RadioZET.pl/ Fakt.pl/ PanCodziennik.pl