Piotr Machalica nie żyje. "Nie możemy uwierzyć, że już nie zagra"

Piotr Machalica nie żyje. Aktor zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia w szpitalu MSWiA w Warszawie. Jeszcze w niedzielę jego przyjaciółka Krystyna Janda informowała, że Piotr Machalica trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Piotr Machalica nie żyje

"Żegnamy go zaskoczeni jego śmiercią. W naszych repertuarach zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące spektakle z Piotrem, nie możemy uwierzyć, że ich już nie zagra" - napisała w sieci Janda. "Wielki przyjaciel, kolega, wspaniały człowiek i cudowny artysta. Kochaliśmy i podziwialiśmy Go wszyscy. Był w naszej Fundacji od samego początku i zagrał na naszych scenach przez ostatnie 15 lat setki spektakli, także zaśpiewał wiele koncertów Żegnamy Go zaskoczeni Jego śmiercią, w środku naszej wspólnej życiowej i teatralnej drogi W naszych repertuarach zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące spektakle z Piotrem, nie możemy uwierzyć, że ich już nie zagra. Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie Człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się, że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością Twoim szczęściem" - napisała Janda.

Piotr Machalica był cenionym aktorem teatralnym i filmowym znanym m.in. z ról w filmach: "Dekalog IX" Krzysztofa Kieślowskiego, "Dzień świra" Marka Koterskiego i "Jaga" Tomasza Bagińskiego. Był też związany m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia i Och-Teatrem.