Piotr Mysiak zaginął w Bielsku-Białej. 29-latek wyszedł z domu i przepadł bez śladu

Piotr Mysiak z Bielska-Białej jest poszukiwany przez policję. 29-latek zaginął na początku listopada i do tej pory nie wrócił do domu. Policja apeluje o pomoc.

Piotr Mysiak z Bielska-Białej w województwie śląskim zaginął we wtorek 2 listopada. 29-latek około godziny 19 opuścił miejsce zamieszkania i do tej pory nie powrócił do domu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja rozpoczęła poszukiwania młodego mężczyzny. Mundurowi apelują o pomoc.

Piotr Mysiak poszukiwany przez policję. Rysopis zaginionego

Zaginiony Piotr Mysiak ma około 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Mężczyzna ma krótkie i brązowe włosy. ''Wiek z wyglądu około 25 lat, oczy niebieskie, lekki zarost na twarzy'' – przekazała Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej.

Piotr Mysiak w dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę zimową z kapturem koloru szaro-czarno-czerwonego, niebieską bluzę z kapturem, czarne dresowe spodnie, buty sportowe marki adidas lub reebok oraz ciemną zimową czapkę. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego mężczyzny, proszony jest o kontakt z Komisariatem I Policji w Bielsku-Białej pod nr tel. 47 857 01 00.

RadioZET.pl