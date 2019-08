Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka. Co wiemy do tej pory? [10 FAKTÓW]

W środę rano wznowiono poszukiwania producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka, który w niedzielę w nocy wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno. To już czwarty dzień poszukiwań 39-letniego mężczyzny. Dyrektor MOPR przyznaje, że poszukiwania są niczym próba odnalezienia igły w stogu siana. Co wiemy do tej pory?