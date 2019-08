RadioZET.pl dotarło do świadka wydarzeń na jeziorze Kisajno z udziałem Piotra Woźniaka-Staraka. Według jego informacji, już ok. 2. w nocy łódź zachowywała się w sposób nieprzewidywalny – kręciła się w kółko, jakby nikt nie miał nad nią kontroli. To właśnie po godz. 2 miało wpłynąć pierwsze zgłoszenie pod numer 112. Służby zjawiły się jednak na miejscu dopiero po upływie dwóch godzin.