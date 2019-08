Piotr Woźniak-Starak zaginął na jez. Kisajno? Wznowiono poszukiwania 39-latka

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Piotr Woźniak-Starak to jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. Mąż Agnieszki Szulim prywatnie to zapalony biznesmen.

Woźniak-Starak prowadzi interesy w branży filmowej, jest producentem m.in. takich obrazów jak „Bogowie”, „Sztuka kochania” czy ‚Big Love”. Asystował też Andrzejowi Wajdzie przy produkcji „Katynia”.

Jezioro Kisajno. Wznowiono poszukiwania 39-latka z Warszawy

W poniedziałek rano na jeziorze Kisajno wznowiono poszukiwania 39-letniego mieszkańca Warszawy, który w niedzielę rano wypadł z motorówki. Do działań poszukiwawczych mają przyłączyć się śmigłowiec z Komendy Głównej Policji oraz straż graniczna.

Koncentrujemy się na poszukiwaniach na jeziorze Kisajno. Służby — od godzin porannych — uczestniczące w poszukiwaniach, ruszyły z powrotem na wodę. asp. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku

Według policji z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na której pokładzie nikogo nie było.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w których trakcie znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób. Z relacji odnalezionej 27-letniej mieszkanki Łodzi wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli z niej do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Piotr Woźniak-Starak to 39-latek, który zaginął na jeziorze Kisajno?

W niedzielę Onet podał, że poszukiwany 39-letni mężczyzna to Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy, a prywatnie mąż Agnieszki Szulim, prowadzącej między innym program „Big Brother”.

Taką informację w dwóch niezależnych źródłach potwierdził również portal Gazeta.pl.

W niedzielnej akcji ratowniczej i poszukiwaniach na jeziorze brała udział grupa płetwonurków, strażacy, ratownicy MOPR i policjanci. Przeszukiwano powierzchnię, dno i brzegi jeziora. Straż użyła sonarów i robota do prac podwodnych. W akcji poszukiwawczej uczestniczył też śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.

