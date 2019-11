Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Piotr Woźniak- Starak pochowany został w Fuledzie na Mazurach, na terenie posiadłości rodziny Staraków. 1 listopada jego najbliżsi zebrali się tam, by wspólnie czuwać przy grobie i uczcić pamięć zmarłego tragicznie producenta filmowego.

Jak jednak poinformował Super Express, wszystko wskazuje na to, że trumna Piotra Woźniaka-Staraka prawdopodobnie będzie musiała zostać przeniesiona. Urzędnicy złożyli bowiem na policję zawiadomienie o nielegalnym pochówku.

Władze gminy złożyły zawiadomienie na policję

Według doniesień Super Express, to właśnie wójt Giżycka miał zgłosić tę sprawę służbom. - Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych wójt zawiadomił Komendę Powiatową Policji w Giżycku o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Z ustaleń wynika, iż miejsce pochówku nie stanowi terenu cmentarza, a lokalizacja grobu w formie opisanej przez PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – red.) może stanowić naruszenie artykułu 12 ustępu 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzami SE Arkadiusz Konc, który jest kierownikiem referatu rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko.

Super Express podaje również, że zawiadomienie wystosował także sanepid. Sprawie obecnie przygląda się policja – na etapie dalszych czynności funkcjonariusze zdecydują, czy przekazać ją do prokuratury. W najgorszym wypadku, może to doprowadzić do ekshumacji i ostatecznej zmiany miejsca pochówku.

Tragiczny wypadek Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak zmarł w wieku 39 lat. Według śledczych w nocy z 17 na 18 sierpnia wypadł z łódki na jeziorze Kisajno. Jego ciało wyłowiono pięć dni później z dna akwenu.

Woźniak-Starak był producentem filmowym i milionerem. Jego największym sukcesem byli "Bogowie" w reż. Łukasza Palkowskiego. Wyprodukował także m.in. "Sztukę kochania" w reż. Marii Sadowskiej oraz czekającą na premierę "Ukrytą grę" Łukasza Kośmickiego.

RadioZET.pl/Super Express