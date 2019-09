Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 16.30 na 402. kilometrze dk 1 w okolicach miejscowości Kargał-Las w powiecie piotrkowskim. To odcinek trasy między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

Według wstępnych ustaleń policji, samochód ciężarowy jadący w stronę Łodzi najechał na tył poprzedzającego go – również ciężarowego - pojazdu. W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginął 34-letni obywatel Macedonii. Druga osoba została ranna.

Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Jego okoliczności wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Na miejscu są też cztery zastępy straży pożarnej. W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Trasa w stronę Łodzi jest zablokowana. Kierowcy podróżujący w tym kierunku kierowani są objazdem przez biegnącą równolegle drogę krajową nr 91. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze ok. dwóch godzin.

RadioZET.pl/PAP