Piraci porwali polskiego marynarza. "MSZ prowadzi rozmowy"

Piraci porwali sześć osób z kontenerowca w Zatoce Gwinejskiej. Wśród nich jest Polak. - MSZ prowadzi wszelkie rozmowy konieczne do rozwiązania sytuacji - przekazał PAP rzecznik resortu Łukasz Jasina.

Sześć osób z załogi kontenerowca "Tonsberg" pod banderą liberyjską zostało porwanych przez piratów w Zatoce Gwinejskiej - podał branżowy portal “The Loadstar”. Jak przekazano, wśród nich jest Polak.

- MSZ prowadzi wszelkie rozmowy konieczne do rozwiązania sytuacji - przekazał PAP rzecznik resortu Łukasz Jasina odnosząc się do informacji, że wśród porwanych w poniedziałek w Zatoce Gwinejskiej osób jest polski marynarz. W grupie sześciu porwanych marynarzy są też osoby narodowości filipińskiej i ukraińskiej.

Porwanie polskiego marynarza

Działająca w okolicy duńska fregata, by pomóc marynarzom, wysłała w poniedziałek w kierunku kontenerowca znajdującego się w pobliżu wyspy Bioko należącej do Gwinei Równikowej śmigłowiec - podała agencja Reutera. Śmigłowiec podążył za łodzią piratów na pokładzie której znajdowało się sześciu zakładników, jednak musiał zaprzestać operacji doleciawszy do nigeryjskich wód terytorialnych.

Duńczycy przekazali, że na pokładzie doszło do strzelaniny. Jeden z członków załogi statku został ranny podczas walki z piratami.

Fregata Esbern Snare została skierowana na misję w Zatoce Gwinejskiej w październiku w celu odstraszania piratów oraz wspierania żeglugi cywilnej. Według Międzynarodowego Biura Morskiego (IMB) w 2020 roku spośród 135 marynarzy porwanych na całym świecie 130 uprowadzono w Zatoce Gwinejskiej, co jest rekordem w tym rejonie.

RadioZET.pl/PAP/The Loadstar/Reuters/Polsat News