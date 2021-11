21-latek wjechał autem w płot. Zabił go drewniany pal

21-letni kierowca zginął wypadku we wsi Pisarzowice na Dolnym Śląsku. Mężczyznę, który wjechał autem w płot, zabił drewniany pal.

Do wypadku doszło w niedzielę 31 października ok. godz. 5:30 we wsi Pisarzowice w powiecie lubańskim (woj. dolnośląskie). Prowadzone przez młodego mężczyznę bmw nagle wypadło z drogi i uderzyło w płot posesji znajdującej się niedaleko drogi krajowej nr 30.

Pisarzowice. 21-latek zginął w wypadku. Zabił go drewniany pal

"Na łuku drogi, zamiast skręcić delikatnie w prawo, pojechał prosto, jak gdyby przysnął za kierownicą. Auto wypadło z drogi, zniszczyło płot posesji zbudowany z lekkich drewnianych paneli i zatrzymało się w ogrodzie" - czytamy na portalu eluban.pl, który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu.

Niestety, w wyniku zderzenia z ogrodzeniem, życie stracił prowadzący auto 21-latek. Jeden z elementów płotu - drewniany pal - przebił bowiem szybę i trafił mężczyznę w głowę. Gdy lekarze przybyli na miejsce, stwierdzili jego zgon.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/eluban.pl