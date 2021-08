Tragedia na rzece. 14-latek rzucił się na pomoc żeglarzom, niestety utonął

We wtorek po południu na rzece Pisa w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do tragedii: załoga żaglówki zahaczyła o linię wysokiego napięcia, w wyniku czego dwie osoby z łodzi wpadły do wody. Na pomoc poszkodowanym żeglarzom rzucił się przechodzący opodal 14-latek. Niestety, prawdopodobnie w wyniku porażenia prądem chłopak utonął.