Do wypadku doszło w nocy na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Płaczków w powiecie skarżyskim, ale utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 11. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruchem kieruje policja.

Jak dotąd ustalono, kierujący scanią 54-latek z nieustalonych do tej pory przyczyn na łuku drogi zjechał na pobocze. - Pojazd się przewrócił. Kierowca został uwieziony w kabinie. Strażacy udzielali mu pomocy. Doznał złamania nogi. Został przewieziony do szpitala. Niestety po godzinie 2 w nocy otrzymaliśmy informację, że zmarł – powiedział Polskiej Agencji Prasowej asp. Jarosław Gwóźdź z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Ciężarówka przewoziła trzodę chlewną. Z ponad 150 zwierząt 43 padły. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/PAP