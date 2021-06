Bardzo dużo część społeczeństwa bagatelizuje ten problem i nie docenia wartości szczepionek, które są za darmo. One czekają w gabinetach, a że nie jest to towar deficytowy, to staje się coraz mniej ceniony - mówi prof. Andrzej Matyja w rozmowie z TVN24. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej uważa jednak pomysł wprowadzenia ewentualnej odpłatności za szczepienia przeciw Covid-19 za "prowokacyjny".