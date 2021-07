Płatne szczepienia na Covid-19? "Rząd szykuje taki scenariusz"

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", zaszczepienie jednej osoby kosztuje dziś 61,24 zł i ta kwota ma być podstawą do dalszej dyskusji. Ewentualna odpłatność za szczepienie przeciw Covid-19 nie dotyczyłaby grup ryzyka, w tym seniorów oraz medyków.

– Zmierzamy w tym kierunku. Jeśli trzymamy się przy Covid-19 logiki szczepień dobrowolnych, to powinny być one odpłatne, ale nic nie jest jeszcze przesądzone – mówi gazecie osoba z rządu.

Zdaniem części rozmówców dziennika wypuszczanie przez rząd sygnałów o odpłatności to próba zwiększenia liczby chętnych do zaszczepienia się jeszcze przed spodziewaną czwartą falą zakażeń, która według zapowiedzi ministra zdrowia może pojawić się w drugiej połowie sierpnia.

Płatne szczepienia na Covid-19?

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu Plus powiedział, że szczepienia przeciw Covid-19 na pewno będą nieodpłatne do końca września. Przyznał jednocześnie, że prowadzone są dyskusje i analizy w sprawie ewentualnej odpłatności za szczepienie.

– Niektórzy nie szanują tego, co dostają za darmo, wydaje im się, że to nic nie jest warte. Mam wrażenie, że dla części osób wprowadzenie odpłatności za szczepienie może być wychowawcze – powiedział w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

W Polsce wykonano dotąd 28,9 mln szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych jest 13 mln osób – podano w środę na rządowych stronach. Uznawany od 1 lipca w całej Unii Europejskiej Unijny Certyfikat Covid pobrało w naszym kraju ponad 4 mln osób.

RadioZET.pl/PAP