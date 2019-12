Ksiądz zawieszony w posłudze kapłańskiej. Chodzi o "nadużycia seksualne"

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Skarga na wikarego wpłynęła do Kurii Diecezjalnej w Płocku 5 grudnia. Parafia św. Józefa na Cholerce zdecydowała o wydaleniu duchownego. Do momentu rozstrzygnięcia sprawy, wikary ma przebywać w odosobnieniu.

Duchowny dopuścił się "nadużyć seksualnych" ?

Płocki biskup powołał specjalną komisją, która ma zająć się kwestią księdza i wyjaśnić, czy dopuścił się on nadużyć seksualnych. Niezależnie jednak od wyników pracy komisji, sprawa trafi również do prokuratury. Zapowiedziała to rzeczniczka płockiej kurii, Elżbieta Grzybowska.

Jak wynika z informacji, które przekazała Portalowi Płock rzeczniczka, duchowny został „został zawieszony w obowiązkach kapłańskich”.

Uprzejmie informuję, że dnia 5 grudnia br. wpłynęła do Kurii Diecezjalnej w Płocku skarga zawierająca zarzuty wobec wikariusza parafii św. Józefa w Płocku. Dotyczyły one nadużyć seksualnych. Duchowny został zawieszony w obowiązkach kapłańskich, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Opuścił parafię i przebywa w miejscu odosobnienia. Na gruncie kościelnym sprawę wyjaśnia powołana przez biskupa komisja. Sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury . (…) Ponadto odsyłam do wydanych przez Episkopat „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

- czytamy w oświadczeniu, które Elżbieta Grzybowska wysłała w odpowiedzi Portalowi Płock.

RadioZET.pl/plock.wyborcza.pl/Portal Płock